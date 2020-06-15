Петрозаводск, , 09:46 — REGNUM Власти Карелии с 15 июня ввели на всей территории региона обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях. Такое решение принято «в связи с появлением новых очагов и распространением инфекции», сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

По его данным, за последние сутки в Карелии найдено семь новых случаев коронавируса, днем ранее было 18 новых случаев. Общее количество людей с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции — 831 человек.

Три новых случая выявлено в Петрозаводске, два — в Лахденпохье, один — в поселке Вяртсиля Сортавальского района. Кроме того, коронавирус подтвержден у еще одного дорожного рабочего компании «ВАД», в строительном городке которой ранее произошла крупная вспышка заболевания.

Заболевшие дорожники госпитализированы. Остальные находятся на обсервации в стройгородке, за их состоянием наблюдают медики.

Излечилось от COVID-19 за всё время 307 жителей региона, в том числе семь за последние сутки.

По данным на 15 июня, 2956 человек находятся на самокарантине, 210 человек находятся в обсервации.

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