Оттава, , 09:07 — REGNUM В ближайшее время на Украину прибудут 90 канадских инструкторов, которые продолжат тренировки украинских силовиков во Львовской области, сообщил телеканал CBC со ссылкой на министерство обороны Канады.

По прибытии на Украину канадские военнослужащие пройдут 14-дневный карантин и приступят к работе. Позже ожидается прибытие ещё 50 инструкторов.

Напомним, канадские инструкторы готовят боевиков ВСУ с 2015 года в рамках миссии Unifier. Ранее срок работы миссии был продлён до весны 2022 года. В апреле 2020 года работа была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

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