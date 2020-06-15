Париж, , 08:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон исключил повышение налогов для финансирования 500 миллиардов евро расходов, понесенных правительством для преодоления кризиса, вызванного пандемией, передает BFM TV.

По словам главы государства, на борьбу с кризисом было потрачено более «500 миллиардов евро»: «для экономики, бизнеса, рабочих, предпринимателей, а также для самых нестабильных слоев общества, это беспрецедентно».

«Эти расходы оправданы исключительными обстоятельствами, с которыми мы столкнулись, но они дополняют наш уже существующий долг», — заявил Эммануэль Макрон в своем выступлении в Елисейском дворце 14 июня 2020 года.

«Мы не будем финансировать эти расходы за счет повышения налогов», — заверил глава государства, подчеркнув, что у Франции и так самое тяжелое налогообложение.

«Единственный ответ — создать сильную и устойчивую экономическую модель, работать и производить больше, чтобы не зависеть от других», — добавил президент.

«Сначала мы должны сделать все, чтобы максимально избежать увольнений. Мы должны создать новые рабочие места, инвестируя в нашу технологическую, цифровую, промышленную и сельскохозяйственную независимость. Нашим главным приоритетом является восстановление сильной, экологической экономики, суверенной и единой», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции объявил об открытии 22 июня яслей, школ и колледжей.

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