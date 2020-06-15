Киев, , 08:48 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин положительно оценил идею проведения «Дня памяти жертв коммунистического террора и массовой депортации», ежегодно 14 июня отмечаемого в странах Прибалтики. Комментарий по этому поводу бывший глава внешнеполитического ведомства Украины оставил 15 июня в Twitter.

«Классная традиция в прибалтийский странах — читать фамилии жертв сталинско-советского режима», — прокомментировал Климкин соответствующий пост министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. По мнению украинского политика, день памяти «жертв депортаций или массовых репрессий» не могут быть абстрактными.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 1941 года в прибалтийских республиках СССР началась операция по переселению ведущих антисоветскую деятельность полицейских, уголовников, бывших жандармов и фабрикантов. Согласно имевшимся у советского правительства данным, подлежавшие переселению элементы сотрудничали с Германским правительством и вели активную работу по созданию антисоветских повстанческих группировок.