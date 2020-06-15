Нью-Дели, , 08:54 — REGNUM От 75 до 80 индийских военнослужащих примут участие в параде Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади в Москве. Об этом сообщает 15 июня газета The Times of India.

По данным газеты, в Россию военных отправят 19 июня. Индийский воинский расчёт впервые примет участие в военном параде в Москве. На Красной площади будут представлены сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы Индии.

Дипломатические источники пояснили, что Индия продолжает рассматривать РФ в качестве ключевого партнера. Государства сотрудничают также в сфере разработки вооружений.

Участие в параде на Красной площади отметит вклад Индии в победу над фашизмом.

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