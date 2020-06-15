Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» готовится в случае низких рейтингов перенести срок проведения парламентских выборов. Такое обвинение выдвинул 14 июня председатель фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава фракции прокомментировал недавнее заявление исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Он сказал, что в случае возникновения второй волны распространения коронавируса ближе к 31 октября, когда запланированы выборы, голосование может быть отложено на пару месяцев. По мнению Гоциридзе, таким образом проявились планы властей.

«Если им не понравится рейтинг в октябре, даже если в стране будет 5 случаев в день, они попытаются создать напряженную обстановку, объявить чрезвычайное положение, а затем перенести выборы», — сказал журналистам представитель ЕНД.

Гоциридзе добавил, что «Грузинской мечте» якобы ничего не поможет победить на выборах.

Напомним, после падения уровня распространения коронавируса в Грузии в начале июня, в последние дни начал наблюдаться рост числа выявленных случаев заражения в сутки. В течение 14 июня было выявлено 13 человек с SARS-CoV-2. Это самый высокий показатель с начала месяца.

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