Багдад, , 08:07 — REGNUM Руководство иракской «Хезболлы» призвало правительство Ирака изгнать с территории страны американских военных. Об этом 14 июня сообщается в заявлении организации.

«США известны тем, что легко отказываются от своих слов. Следовательно им нельзя доверять. Если они откажутся покидать страну, то им придется заплатить за это высокую цену», — говорится в заявлении.

Заявление было опубликовано спустя несколько часов после ракетного удара по авиабазе «Таджи», на которой располагаются американские военные.

О пострадавших не сообщалось.

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