Багдад, 15 июня 2020, 08:07 — REGNUM Руководство иракской «Хезболлы» призвало правительство Ирака изгнать с территории страны американских военных. Об этом 14 июня сообщается в заявлении организации.
«США известны тем, что легко отказываются от своих слов. Следовательно им нельзя доверять. Если они откажутся покидать страну, то им придется заплатить за это высокую цену», — говорится в заявлении.
Заявление было опубликовано спустя несколько часов после ракетного удара по авиабазе «Таджи», на которой располагаются американские военные.
О пострадавших не сообщалось.
Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные обстреляли базу США в Ираке – Al Arabia