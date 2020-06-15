Токио, , 06:41 — REGNUM Правительство Японии пока не решило вопрос об ослаблении ограничений на въезд в страну, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания парламента.

По его словам, в настоящее время японские власти лишь изучают вопрос. В частности, правительство Японии рассматривает различные варианты по открытию границ, принимая во внимания все факторы, которые могут повлиять на эпидемиологическую обстановку в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японская газета Yomiuri заявила о намерениях правительства Японии разрешить въезд в страну из Австралии, Таиланда, Новой Зеландии и Вьетнама в ближайшие месяцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Японии могут разрешить въезд из четырех стран — Киодо