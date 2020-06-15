Чебоксары, , 06:36 — REGNUM В Чувашии сложил полномочия главы администрации Мариинско-Посадского района Анатолий Мясников. Соответствующее решение принято на заседании районного собрания депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Полномочия сити-менеджера Марпосадского района прекращены досрочно «по собственному желанию». Трудовой контракт с ним расторгнут. Исполнение обязанностей главы администрации возложено на первого заместителя — начальника отдела экономики Владимира Мустаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чувашии после антилидерства Ядринского района по числу выявленных носителей коронавируса ушёл в отставку глава администрации Андрей Софронов. В муниципалитете вернули прежние меры ограничения и ввели дополнительные.

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По данным минздрава, на 13 июня в Чувашии выявлено 3956 случаев заражения коронавирусом, в том числе 52 — в Марпосадском районе. В Ядринском районе подтверждено 234 случая.