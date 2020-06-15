Петропавловск-Камчатский, , 06:04 — REGNUM Ещё четыре кандидата выдвинулись на выборы губернатора Камчатского края, которые состоятся в единый день голосования — 13 сентября.

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Как пишет ИА «КамИНФОРМ», избирком уведомили о выдвижение ещё четыре кандидата. Побороться за пост главы региона намерен военный пенсионер Этибар Сабир-Оглы Тагиев.

Выдвинулся на выборы также руководитель регионального отделения партии «Патриоты России», пенсионер Александр Остриков.

Ученый и преподаватель Андрей Лиходеев выдвинут на выборы губернатора Камчатского края от партии «Гражданская платформа».

«Партия Роста» выдвинула на выборы индивидуального предпринимателя Максима Близнюкова.

Как сообщало ИА REGNUM, первым документы в избирком подал врио главы Камчатки Владимир Солодов. Он пошёл на выборы самовыдвиженцем. Солодов был назначен врио губернатора Камчатского края указом президента РФ Владимира Путина после отставки Владимира Илюхина.

В единый день голосования жители ещё одного региона Дальнего Востока изберут губернатора. На 13 сентября выборы назначены в Еврейской автономной области.