Атланта, США, , 04:57 — REGNUM Судебно-медицинская экспертиза округа Фултон подтвердила, что причиной смерти Рейшарда Брукса при задержании в Атланте были огнестрельные ранения, сообщает газета The Atlanta Journal-Constitution.

По ее данным, Брукс получил два огнестрельных ранения в спину. Причиной его смерти стала потеря крови, а также повреждение внутренних органов при ранении. Экспертиза заключила, что смерть негра является насильственной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском городе Атланта произошли массовые уличные беспорядки, вызванные смертью чернокожего жителя Рейшарда Брукса при задержании полицейскими. В результате беспорядков пострадали пять человек, еще двое погибли в перестрелке.

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