Вашингтон, 15 июня 2020, 04:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике СМИ, которые умалчивают о фактическом захвате Сиэтла протестующими, создавшими зоны «свободные от полиции». Об этом президент написал в своём Twitter.
По его словам, мэру мятежного города Дженни Дюркан и губернатору штата Вашингтон Джею Инсли «должно быть стыдно за себя».
Как сообщало 11 июня ИА REGNUM, Дюркан в ответ на критику Трампа рекомендовала президенту «вернуться в бункер» для «нашей безопасности».
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