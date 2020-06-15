Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике СМИ, которые умалчивают о фактическом захвате Сиэтла протестующими, создавшими зоны «свободные от полиции». Об этом президент написал в своём Twitter.

«Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно», — написал глава государства.

По его словам, мэру мятежного города Дженни Дюркан и губернатору штата Вашингтон Джею Инсли «должно быть стыдно за себя».

Как сообщало 11 июня ИА REGNUM, Дюркан в ответ на критику Трампа рекомендовала президенту «вернуться в бункер» для «нашей безопасности».

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