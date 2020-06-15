Бразилиа, , 04:12 — REGNUM Здание Верховного суда Бразилии было обстреляно из фейерверков сторонниками президента страны Жаира Больсонару, сообщает 14 июня Tribuna Online.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июня. Как следует из комментария одного из участников акции, снявшего происходящее на видео, акция должна послужить уроком для судей.

В свою очередь генеральная прокуратура потребовала начать расследования произошедшего и дать акции надлежащую оценку. По подозрениям ведомства, действия сторонников президента могут противоречить закону о национальной безопасности, являться преступлением против чести, а также нарушать экологическое законодательство страны.

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