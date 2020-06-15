Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Между двумя резонансными случаями смерти негров в результате задержания полицией в городах Миннеаполис и Атланта есть существенные различия, заявил министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон в интервью телеканалу Fox News.

Бен Карсон, который в настоящее время является единственным чернокожим правительства США, попросили прокомментировать резонансные случаи со смертью негров при попытке их задержания полиции.

«Думаю, в этой ситуации все не так ясно, как с жестоким убийством, совершенным в Миннесоте», — заявил он.

По словам Карсона, случай с гибелью Рейшарда Брукса в Атланте требует отдельного разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате уличных беспорядков в Атланте, вызванных гибелью негра Рейшарда Брукса при задержании полицией, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Отмечалось, что на месте демонстраций произошла перестрелка.

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