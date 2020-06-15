Анкара, , 01:54 — REGNUM Авиаудар по позициям курдов на севере Ирака произвели самолеты ВВС Турции, сообщает 15 июня Reuters со ссылкой на заявление турецкого оборонного ведомства.

«Операция «Коготь орла» началась», — заявили в пресс-службе минобороны Турции, подчеркнув, что курдские позиции были атакованы с помощью турецких военных самолетов, поднявшихся с нескольких аэродромов страны.

Напомним, Турция периодически атакует курдские позиции. Рабочая партия Курдистана признана турецкими властями террористической организацией.

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