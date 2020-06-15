Лондон, , 01:30 — REGNUM Межправительственная комиссия по расизму и дискриминации этнических меньшинств будет создана в Великобритании, заявил глава правительства страны Борис Джонсон, передает 15 июня Reuters.

По словам премьер-министра, правительство Великобритании не может оставаться в стороне от «чувств, проявленных десятками тысяч людей», на акциях протеста в Лондоне и других британских городах.

«Мы должны смотреть на дискриминацию в системе образования, в здравоохранении, в системе уголовного правосудия, — заявил Джонсон, — мы должны смотреть на все способы, которыми она затрагивает чернокожие и этнические меньшинства».

Новая межправительственная комиссия призвана будет следить за тем, что происходит с чернокожими группами и другими этническими меньшинствами. Джонсон заявил, что намерен добиться искоренения расизма и дискриминации на посту министра, хотя это и будет нелегко.

Как сообщало ИА REGNUM, митинги против расизма, стартовавшие после убийства негра в США, перекинулись на Европу. Протесты в Лондоне собрали десятки тысяч активистов, не обошлось без столкновений противников расизма и ультраправых демонстрантов между собой, а также со стражами правопорядка. В течение субботы, 13 июня, в столице Великобритании было задержано более сотни человек.

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