Санкт-Петербург, , 00:35 — REGNUM В Ленинградской области с 15 июня продолжится частичная отмена ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом послабления запускаются в соответствии с «принципом светофора» — то есть, по зонам, на которые разделен регион по степени поражения коронавирусом.

Только две меры касаются всего региона в целом: с 15 июня разрешена работа каршеринга; с 15 июня разрешена работа ярмарок во всех районах, с обязательным использованием масок. Остальные решения властей строго дифференцированы по зонам.

Например, в «красной» зоне разрешена работа салонов красоты только с лицензией на медицинскую деятельность, а также в части предоставления услуг по уходу за волосами, маникюра, педикюра, наращивания ресниц, солярия. По-прежнему остается ограничение «не более двух посетителей одновременно». В «желтой» зоне разрешено предоставление всех услуг в салонах красоты, при условии использования до 50% мест в зале. В «зеленой» зоне разрешена деятельность салонов красоты без ограничения по перечню их услуг. Во всех зонах обязательно использование масок.

В МФЦ «желтой» зоны будут предоставляться все услуги по предварительной записи. В «зеленой зоне» — полный перечень услуг без записи. В «красной» зоне перечень услуг по-прежнему ограничен, прием ведется по записи. Работа общественных бань разрешена в районах, входящих в «желтую» и «зеленую» зоны. Полноценная работа детских садов разрешена только в «зеленой» зоне.

Кроме того, как сообщили власти, в Ленинградской области с 15 июня снимается запрет на посещение лесов, введенный 1 мая. При этом при посещении лесов необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, в Ленинградской области за последние сутки выявили 52 новых носителя коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксировали 3553 случая заражения. Выздоровели 2666 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за сутки выявили 52 новых носителя коронавируса