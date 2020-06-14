Дамаск, , 23:10 — REGNUM Террористы, принадлежащие к группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обстреляли в Сирии несколько населённых пунктов. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Рума в провинции Идлиб, один — населенного пункта Икко (провинция) Латакия, один обстрел населенного пункта Мизназ (провинция Алеппо).

Российская военная полиция продолжила патрулирование в Алеппо, добавил контр-адмирал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе сирийского населенного пункта Кобани в конечной точке маршрута российского патруля военной полиции под колесом российского бронеавтомобиля сработало взрывное устройство. В результате подрыва никто из военнослужащих не пострадал.

Читайте также: Террористы обстреляли три поселения в сирийской зоне «Идлиб»