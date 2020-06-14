Париж, , 22:57 — REGNUM Руководство Франции продолжат борьбу с расизмом, антисемитизмом и любой дискриминации людей, заявил 14 июня президент страны Эммануэль Макрон.

«Мы будем бескомпромиссны в отношении расизма, антисемитизма, любой дискриминации. Наша борьба должна продолжаться и усиливаться», — сказал он во время телевизионного обращения к нации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе акции протеста против расизма и произвола полиции, которая прошла в городе Париже, было задержано 26 участников. Всего в акции приняли участие около десяти тысяч человек.

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