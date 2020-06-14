Париж, , 22:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что борьба с пандемией коронавирусной инфекции еще не закончена, однако на этом пути уже одержана первая победа. Об этом 14 июня он сообщил во время обращения к нации.

«Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса <…> С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили», ― отметил Макрон.

Он подчеркнул, что с 15 июня Франция переходит в «зеленую зону» эпидемиологической обстановки, которая дает возможность возобновить гражданам страны трудовую деятельность. По его словам, исключение составляют лишь заморские территории Франции, где до сих пор наблюдается интенсивное распространение коронавирусной инфекции.

Так, в регионе Иль-де-Франс начнут свою работу предприятия общественного питания, в парижском регионе были до этого открыты только террасы. Возобновят свою деятельность школы и детские сады, которые в обязательном порядке должны будут принять своих воспитанников.

«Это не означает, что вирус исчез, и мы можем полностью усыпить бдительность. Нам придется жить с ним еще долгое время, соблюдать социальную дистанцию. Лето 2020 года не будет таким, как другие», ― подчеркнул Макрон.

Он предупредил, что во Франции будут и дальше отслеживать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, что позволит в случае необходимости подготовиться ко второй волне пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заморская территория Франции Полинезия планирует открыть 15 июля границы для туристов из Европейского союза (ЕС) и США при условии соблюдения туристами ряда требований, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

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