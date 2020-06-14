Париж, , 22:28 — REGNUM Второй тур муниципальных выборов во Франции состоится 28 июня, заявил 14 июня президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

«Второй тур муниципальных выборов состоится 28 июня», — сказал он во время телевизионного обращения к нации.

Напомним, первый тур прошел в стране 15 марта. Второй должен был состояться 22 числа этого же месяца, однако он был отложен на более поздний срок из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных заражений коронавирусом в Франции превысило 155 тыс. человек. Общее число летальных случаев за все время эпидемии достигло 29 тыс.

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