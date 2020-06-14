Нью-Йорк, США, , 21:55 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мали приложить все усилия для выявления и привлечения к ответственности лиц, которые убили двух миротворцев в результате нападения на северо-востоке страны. Об этом 14 июня сообщается в заявлении официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

В заявлении Дюжаррика подчеркивается, что убийство миротворцев ООН с точки зрения международного права квалифицируется как военное преступление.

«Генеральный секретарь <…> призывает малийские власти приложить все усилия для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших это чудовищное преступление», ― говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по данным ООН, конвой миротворческой миссии MINUSMA подвергся вооружённой атаке в районе малийской деревни Таркинт, расположенной на северо-востоке от города Гао. В результате нападения погибли два миротворца ООН. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение на миссию.

Напомним, многопрофильная комплексная миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года, в ее задачи входит осуществление специальных задач в сфере безопасности в Мали. Ее численность превышает 15 тыс. человек.

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