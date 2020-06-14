Москва, , 21:30 — REGNUM Статью о связанных со Второй мировой войной событиях уже написал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Да, — сказал представитель Кремля. — Президент уже написал статью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 24 июня в Москве пройдёт военный парад в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира