Киев, , 20:52 — REGNUM На «немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких» держится «минский процесс» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ».

»Минск» не умер, — заявил Кулеба. — Но Украина держит его («минский процесс») на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких».

Глава МИД Украины также попросил прощения за «черный юмор».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что украинская сторона недовольна скоростью урегулирования конфликта в Донбассе на переговорах в Минске.

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