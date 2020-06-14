Киев, , 20:36 — REGNUM Власти Украины надеются развивать взаимоотношения с Грузией. Об этом сообщил в интервью агентству «Укринформ» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отношения Киева и Тбилиси на фоне назначения Михаила Саакашвили на госпост на Украине.

«Некоторые кризисы просто создаются, потому что в каждой стране есть своя специфика, — заявил Кулеба. — Я вас уверяю: ничто не способно разрушить грузино-украинские отношения».

По его словам, власти Украины и Грузии намерены развивать взаимоотношения, а «политическое напряжение спадет».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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