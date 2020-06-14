Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Экономика США, которой был нанесен серьезный ущерб во время пандемии коронавируса, начала постепенно восстанавливаться. Об этом 14 июня сообщил помощник президента США Дональда Трампа, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNN.

По его словам, в магазинах США зафиксирован рост объемов продаж, а в стране снижается уровень безработицы. Кадлоу добавил, что это свидетельствует о «фазе восстановления» экономики.

По мнению помощника президента США, процесс восстановления экономики страны в ближайшее время может ускориться.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня в Университете Джонса Хопкинса сообщили, что более 25 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории США за минувшие сутки.

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