Киев, , 19:13 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что открыт для общения и готов к переговорам с российским главой МИД Сергеем Лавровым по ситуации в Донбассе. Об этом 14 июня он сообщил в интервью агентству «Укринформ».

»Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», ― отметил Кулеба.

Он также проинформировал, что в настоящее время на уровне министров иностранных дел идет обсуждение даты новых переговоров в рамках «нормандского формата».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом обсудил дальнейшие шаги по реализации договоренностей, принятых на саммите «нормандского формата» в Париже. По утверждениям пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства, Кулеба и Маас выразили удовлетворенность фактом возобновления консультаций «нормандского формата» на уровне министров иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Войну официально начал Александр Турчинов, захвативший власть после бегства законно избранного президента страны Виктора Януковича.

Официальная украинская пропаганда заявляет о «вторжении России» на территорию Украины, но никаких доказательств присутствия регулярных частей армии РФ за пять лет так и не было предоставлено. Украина не признаёт, что воюет со своими соотечественниками, и не хочет вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР).

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