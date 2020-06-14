Лондон, , 17:56 — REGNUM В результате акций протеста в столице Великобритании, городе Лондон, пострадали по меньшей мере 23 сотрудника правопорядка. Об этом 14 июня сообщают местные СМИ.

Полицией были задержаны 113 участников беспорядка. Среди арестованных был мужчина, который справил нужду у мемориала в честь убитого в теракте 2017 года полицейского Кита Палмера.

Напомним, акции протеста в Соединенном Королевстве начались в знак солидарности с аналогичными демонстрациями в США, вызванными убийством афроамериканца Джорджа Флойда.