Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп, который планирует принять участие в предстоящих выборах в США, может обнародовать для своей избирательной кампании новый лозунг. Об этом 14 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свой источник.

По словам источника, на такой шаг действующий глава государства может пойти уже в ближайшие недели.

«Будет новый лозунг и будут новые слоганы, когда решит президент», — заявил собеседник журналистов газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Республиканской партии Дональд Трамп 8 ноября 2016 г. победил на 58-х выборах президента США. Оппонентом Трампа на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Во время избирательной кампании он использовал лозунг «Сделаем Америку вновь великой».

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