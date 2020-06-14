Москва, , 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммкунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции. Речь об этом зашла в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале ее ведущего Владимира Соловьева.

Конституция России Kremlin.ru

Путин с критикой КПРФ, которая считает, что предлагаемые поправки в Конституцию, касающиеся формирования власти, вредны, не согласился. Напомним, что в КПРФ заявили, что в случае принятия поправок в России якобы будет установлена президентская диктатура и усилится «олигархический режим», а также призвали голосовать против поправок.

Российский лидер отметил, что призыв КПРФ выглядит странным, так как фракция этой партии воздержалась при голосовании по поправка в Госдуме.

«Что касается этой критики, критики слева, со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно», — отметил Путин.

Относительно «президентской диктатуры» и «усиления олигархического правления», президент также не согласился с КПРФ. Ведь поправки в Конституцию предполагают, что президент передает часть своих ключевых полномочий — формирование правительства — Государственной думе.

«Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить», — напомнил Путин.

Далее Путин заметил, что слово «диктатура», по его мнению, является органичным словом именно для левых партий, но в современной России закреплена многопартийная система.