Москва, , 14:31 — REGNUM Когда у других стран наконец появится гиперзвуковое оружие, которое у России уже есть, в РФ создадут системы успешно противодействующие такому оружию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телепрограмме «Вести недели».

По словам Путина, рано или поздно гиперзвуковое оружие появится у ведущих военных держав. Но Россия готовится к этому.

«Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в этом уникальность положения России — контр-гиперзвуковое оружие появится у нас тогда, когда другие страны только обзаведутся гиперзвуковым оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин уже отмечал, что впервые за довольно долгое время у России получилось вырваться вперед в плане новейшего вооружения. Ни у одной из стран мира пока нет гиперзвукового оружия.