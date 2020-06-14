Мадрид, , 15:11 — REGNUM Решение об открытии с 21 июня границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, со странами шенгенской зоны, исключая Португалию, приняло правительство Испании. Об этом 14 июня сообщает агентство Efe, со ссылкой на председателя испанского правительства Педро Санчеса.

По информации источника, глава правительства Испании рассказал об этом во время переговоров в режиме видеоконференции с главами правительств автономных сообществ страны.

Также уточняется, что границы с Португалией будут открыты с 1 июля и что официально об открытии границ Педро Санчес сообщит позднее на пресс-конференции.

Отметим, как сообщало, ранее Еврокомиссия настоятельно призвала входящие в Евросоюз страны-участницы открыть, ранее закрытые из-за пандемии, внутренние границы с 15 июня.