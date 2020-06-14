Москва, , 15:10 — REGNUM Решение Североатлантического альянса (НАТО) о предоставлении Украине статуса партнёра с расширенными возможностями скорее всего можно рассматривать в качестве популистского политического жеста. Об этом 14 июня рассказала замдиректора ИНИОН РАН, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина.

«На самом деле официального понятия института «расширенного партнерства» не существует», — заявила она в интервью «Московскому комсомольцу».

Также историк уточнила, что новый статус не гарантирует Киеву военной помощи альянса в случае военных действий.

«Дедушка натрое сказал! Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку «товарищу по оружию», отметила эксперт и подчеркнула, что это актуально тогда, когда страна является членом НАТО, а не о военной помощи «стране с расширенным партнёрством».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что новый статус — партнера с расширенными возможностями — предоставили в НАТО Украине.