14 июня 2020 | Время чтения 4 мин

За последние три года восемнадцать стран отозвали признание Косово, и в настоящее время это сепаратистское создание признано 92 странами из 193 членов ООН. Несмотря на это, перед началом нового цикла переговоров с Приштиной президент Сербии пообещал прекратить лоббистскую кампанию за аннулирование признания Косово

Анна Смирнова, , 13:49 — REGNUM Парламентские выборы в Сербии должны были состояться 26 апреля, но из-за эпидемии коронавируса они были перенесены на 21 июня. Тем временем все меры предосторожности, которые действовали во время чрезвычайного положения, были отменены, хотя неясно, какими будут последствия такого решения для здоровья людей и приведет ли оно к увеличению числа заболевших.

Косово

В конце мая президент Сербии и глава Сербской прогрессивной партии Александр Вучич, пытающийся балансировать между западом и востоком, объявил, что 17 или 18 июня встретится в Москве с Владимиром Путиным. Так как электорат в Сербии пророссийски настроен, для всех участвующих в выборах (Вучича в том числе) особенно важно получить поддержку со стороны России в преддверии выборов. Однако объявленная встреча двух президентов в Москве не состоится. Вместо этого 18 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Сербию, где встретится не только с Вучичем, но и со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем, лидером Социалистической партии Сербии.

Темой встречи станут сербско-российские отношения, которые, несмотря на частые встречи официальных лиц, находятся в определенном кризисе. Последний визит Вучича в Россию, когда он встретился с Путиным в Сочи, прошел в не очень хорошей атмосфере. Незадолго до встречи в Белграде разразился «шпионский скандал» якобы с участием российского военного дипломата. Весь случай казался заранее подготовленным сценарием, целью которого являлось компрометирование России. Президент Сербии в ответ на появление видео, «запечатлевшего шпионаж», созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности, что придало важность и серьезность этому делу. Обращаясь к общественности, он выразил обеспокоенность действиями России.

Это был не первый и не единственный случай, когда Россия в сербских СМИ обвинялась в отрицательном влиянии. Газета «Блиц», близкая режиму Сербской прогрессивной партии, уже несколько месяцев ведет своего рода антироссийскую кампанию. Недавно и журналисты государственной газеты «Политика», одной из самых знаменитых газет в Сербии, повели себя непрофессионально по отношению к послу России А. А. Боцан-Харченко. В День Победы, 9 мая, на первой полосе «Политики» было опубликовано интервью с заголовком, не соответствующим содержанию текста. Российский посол заявил, что Россия привержена решению проблемы Косово в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН, а в заголовке было сказано об обратном: Россия выступает за изменение этой резолюции. Хотя последовали дипломатические действия России и от «Политики» потребовали опубликовать опровержение информации, тот же сценарий повторился — опровержение было опубликовано с заголовком, отражающим прямо противоположное содержание.

Недоразумение между Белградом и Москвой вызвано расхождением во взглядах на решение проблемы Косово. Россия явно привержена соблюдению международного права, Резолюции 1244, Конституции Сербии и воли большинства сербских граждан. Согласно Конституции, президент Сербии обязан представлять те же интересы, но он все чаще демонстрирует прагматизм, выходящий за рамки формальных ограничений. Переговоры по Косово и Метохии на данный момент ведутся в неопределенном формате при непосредственном участии США. Хотя российские официальные лица неоднократно заявляли о своей готовности присоединиться к переговорам при условии получения приглашения от Сербии, никакой реакции на это не последовало.

К тому же, Вучич долгое время пытался убедить Российскую Федерацию в положительных сторонах всеобъемлющего плана решения косовской проблемы, который включает демаркацию Сербии с ее южной провинцией. Такой план также потребовал бы внесение поправок в Резолюцию 1244, поскольку цель соглашения состоит в том, чтобы Косово получило полную независимость, включая членство в ООН. Похоже, что Россия не готова поддержать такую идею.

За последние три года восемнадцать стран отозвали признание Косово, и в настоящее время это сепаратистское создание признано 92 странами из 193 членов ООН. Несмотря на это, перед началом нового цикла переговоров с Приштиной президент Сербии пообещал прекратить лоббистскую кампанию за аннулирование признания Косово. С другой стороны, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич высказал противоречивую позицию, заявив, что Сербия эту кампанию не остановит.

Противоположные взгляды Вучича и Дачича показывают, что в правящей коалиции нет консенсуса относительно окончательного решения косовской проблемы. Более того, в последнее время все чаще заметны и другие расхождения во мнении между партнерами во власти. На днях в сербских СМИ велась дискуссия между Вучичем и Дачичем касательно будущих отношений в правящей коалиции и возможного прекращения сотрудничества между ними. В свете происходящего, а также учитывая ухудшение сербско-российских отношений за последние несколько месяцев, визит Лаврова в Белград и его встреча с Дачичем может быть сигналом того, что в Кремле недовольны отношением сербского президента к Москве. В этом может заключаться и причина отказа от встречи между Вучичем и Путиным, запланированной ранее на это время в Москве. Несомненно, что важным показателем отношения Кремля к президенту Сербии послужит и поведение российского руководства к нему во время парада Победы 24 июня, на котором ожидается и его присутствие. Если судить по поведению в преддверии выборов, то можно сказать, что продолжается упадок доверия Путина к Вучичу. Москва все меньше верит сербским слезам.