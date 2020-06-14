Калининград, , 13:02 — REGNUM Тренировки по нанесению ракетных ударов по условному противнику провели под Калининградом расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Балтийского флота ВМФ РФ на фоне проходящих на Балтике морских учений Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 14 июня рассказали журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов» , — сообщили в пресс-службе.

Также там уточнили, что тренировки по нанесению условных ракетных ударов были проведены «на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС» стран НАТО Baltops 2020.

В ходе тренировки расчеты российских «Искандеров» скрытным образом проникли в район стрельбы и провели как одиночные, так и групповые электронные пуски по мишеням, которые имитировали ракетные комплексы, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника, а затем сменили позицию и вышли из-под возможного ответного удара.

«К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, указывается, что в учениях НАТО Baltops 2020 принимают участие 17 стран-членов и две страны-партнера альянса, в них задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали уничтожение условных морских целей в Балтийском море на фоне военно-морских манёвров НАТО Baltops-2020