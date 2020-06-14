* запрещённая в России организация

14 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Парадокс. В Афганистане все возвращается к ситуации, существовавшей на момент вторжения США в эту страну. Американцы не увенчали себя лаврами победителя. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только устоял, укрепился, но и стал вести равноправный диалог с Вашингтоном. После вывода американских войск у движения не только будут развязаны руки – у него появятся шансы для установления контроля над всей территорией Афганистана.

Станислав Тарасов, , 12:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в соответствии с американским законодательством письменно уведомил лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о контртеррористических операциях против группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американский флаг U.S. Air Force

В документе подчеркивается: «США предприняли значительные шаги для достижения мира в Афганистане, заключив соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было скоординировано с афганским правительством национального единства». Напомним, что действующий сейчас в стране режим прекращения огня — это уже второе временное перемирие такого рода в истории конфликта, продолжающегося уже 19 лет. В конце февраля Вашингтон и представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились о частичном выводе американских войск. Достигнутая сторонами договоренность предполагала освобождение до 5000 находящихся в заключении членов движения с одной стороны и до 1000 взятых в плен афганских солдат с другой стороны. На первом этапе число американских солдат сокращалось на треть, в течение 135 дней США и их союзники планировали вывести войска с пяти военных баз в Афганистане. После этого шага должны были начаться переговоры по мирному урегулированию в стране.

Американский спецназ в Афганистане U.S. Army

Но они осложнялись из-за того, что после президентских выборов сразу два афганских политика, президент Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла, объявили себя победителями, после чего разразился политический кризис, длившийся почти восемь месяцев. Ситуация начала меняться после того, как Гани и Абдулла подписали договор о разграничении полномочий. Причем переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдали под кураторство Абдуллы. Он подтвердил намерение направиться в Катар во главе делегации для переговоров с представителями движения. Они в ответ объявили об освобождении очередной партии афганских силовиков, находящихся в плену. Комментируя ситуацию, американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад назвал процесс освобождения пленных «вышедшим на новый этап», призвал продолжать его, «чтобы затем, сразу же по его завершении, начать переговоры, направляемые афганскими властями, чего всегда и хотели США».

По все признакам, переговорный процесс переводился в плоскость достижения конкретных договоренностей с переходом к практической из реализации. В этой связи представитель Национального совета безопасности Афганистана обратил внимание на то, что к настоящему времени афганская администрация освободила из тюрем три тысячи сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а дальнейший процесс их вызволения «будет идти параллельно со снижением уровня насилия со стороны боевиков и прогрессом в деле организации межафганских переговоров». Теперь ставится вопрос о сроках начала вывода американского контингента из Афганистана, что могло бы означать, по словам Трампа, «прекращение самой длительной войны, которую вела Америке». При этом складывающая внутриполитическая ситуация в США диктует необходимость соответствующего информационно-идеологического сопровождения действий Белого дома.

Такая работа уже ведется. Трамп заявил, что США «никогда по-настоящему не воевали за победу» в Афганистане, кроме самого раннего этапа почти двадцатилетней войны», а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делает огромные деньги на нашем присутствии». Очевидно, что «победоносной войны» у американцев в Афганистане не получилось. И не могло получиться. Президент США как раз на это и намекает, по сути обозначая неведомые для общественности пласты недавней американской истории, связанной с причинами военного присутствия в Афганистане. Напомним, что военная операция «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) началась 7 октября 2001 года, став ответом на теракты 11 сентября. Главными целями ее назывались «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но война, как и предполагали многие эксперты, не только затянулась, а ее завершение стало совпадать с ослаблением роли США на Ближнем Востоке и не только.

Парадокс в том, что в Афганистане все фактически вернулось к ситуации, существовавшей на момент вторжения США в эту страну. Всего с 2001 года здесь погибли около 2400 американских военных, более 20 тысяч получили ранения разной степени тяжести. Через афганскую войну в общей сложности прошли более 775 тысяч американских солдат, что включает в себя всех военных, которые хоть раз были командированы в Афганистан. Но эти данные не учитывают потерь, которые понесли силы безопасности правительства в Кабуле, который выступает союзником Вашингтона в борьбе с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Гани, только с 2014 года правительственные войска потеряли убитыми не менее 45 тысяч бойцов. Не менее внушительно выглядят и затраты США на афганскую кампанию. Говоря о стоимости военной кампании, американские издания называют сумму до двух триллионов долларов.

Афганский боевик newsonline

Теперь стоит вопрос, когда и как уходить из Афганистана. На днях The New York Times сообщило, что Трампу представят несколько вариантов графика вывода контингента из Афганистана. Один из них: вывести контингент накануне президентских выборов, чтобы укрепить образа «Трампа-миротворца, который выполняет свои предвыборные обещания о выводе войск, чтобы, как он выражается, «наши парни перестали погибать». В то же время американские эксперты опасаются повторения «сирийского» сценария, когда сообщение президента о намерении вернуть войска домой вызвало хаос в северо-восточной части Сирии и фактически спровоцировало турецкое наступление на курдские неправительственные силы, с которыми сотрудничает Пентагон. Фактом является то, что США не увенчали себя в Афганистане лаврами победителя, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устоял, укрепился и стал вести по сути равноправный диалог с США. После вывода американских войск у движения не только будут развязаны руки, но и появятся шансы для установления контроля над всей территорией страны.