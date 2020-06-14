Симферополь, , 11:47 — REGNUM Ограничения на передвижение через границу России с Украиной на севере Крыма продолжают действовать. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Сообщается, что российская сторона сохраняет все ограничения на выезд и въезд в страну на границе с Украиной на севере Крыма. При этом украинские власти решили с 15 июня снять все ограничений на пунктах пропуска на границе с Крымом в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса SARS-CoV-2.

В крымском управлении ФСБ напомнили, что в России продолжает действовать ограничение на поездки граждан за рубеж, введенное постановление правительства РФ от 16 марта 20 120 года.