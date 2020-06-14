Кишинёв, , 10:32 — REGNUM В Международном аэропорту «Кишинев» состоялась церемония проводов Роты почетного караула, которая примет 24 июня на Красной площади в Москве участие в военном параде в честь 75-летия Победы, заявил 14 июня президент Молдавии Игорь Додон на своем telegram-канале.

В военном параде в Москве, по словам молдавского лидера, примут участие 75 военнослужащих элитного подразделения национальной армии Молдавии.

Произнести напутственную речь было поручено дивизионному генералу, советнику президента Молдавии по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета безопасности Виктору Гайчуку.

Молдавский лидер также отметил, что у 23 из 75 военных, которые примут участие в параде Победы, деды сражились на полях Великой Отечественной Войны, а участие республики в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы по словам Додона «это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе президента Молдавии подтвердили, что Игорь Додон примет участие в параде Победы, который состоится 24 июня в Москве.