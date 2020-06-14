Минск, , 09:12 — REGNUM Задержанный белорусский блогер Сергей Тихановский находится в карцере следственного изолятора №1 города Минска, сообщили 13 июня в пресс-службе правозащитной организации «Весна».

По информации источника, Тихановский пробудет там до 19 июня. О местонахождении блогера стало известно, когда ему пытались отправить передачу. Точная причина перевода задержанного в карцер неизвестна.

Напомним, белорусского блогера Сергея Тихановского задержали 29 мая в городе Гродно в результате провокации. Вместе с ним задержали еще ряд активистов.