Кишинёв, , 09:09 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон направил поздравления по случаю дня рождения президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, сообщает 14 июня пресс-служба молдавского лидера.

В ходе поздравления Додон отметил, что дружеские отношения и сотрудничество между Молдавией и США «благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо наших государств и народов».

В заключительной части поздравления лидер республики пожелал американскому лидеру здоровья, успехов и высоких достижений на высшем государственном посту. Президент Молдавии также попросил Трампа «принять уверения в моем глубоком уважении».

Напомним, накануне президент Молдавии направил поздравление по случаю дня рождения своему румынскому коллеге.