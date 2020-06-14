Атланта, США, , 07:58 — REGNUM Управление полиции американской Атланты (штат Джорджия) уволило полицейского, который открыл огонь по негру Рейшарду Бруксу во время задержания, передает телеканал CNN.

Второго полицейского, принимавшего участие в аресте, пока отстранили от работы.

Напомним, 12 июня полицейские пытались задержать Брукса, который находился в нетрезвом состоянии у закусочной Wendy's. В ходе задержания негр оказал сопротивление и отобрал электрошокер у сотрудников полиции, против которых он пытался его затем использовать.

Полицейским пришлось открыть огонь, Брукс получил ранение и скончался в больнице. После инцидента начальник полиции города Атланта подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Атланте начались протестные акции, переросшие в уличные беспорядки и столкновения с полицией. Сообщалось, что также произошел пожар в закусочной Wendy's, однако пожарные не могут проехать к месту происшествия, так как демонстранты заблокировали проезжую часть.

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