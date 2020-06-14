Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Компанию Acme Brick, входящей в состав холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США, сообщает агентство Bloomberg.

По ее данным, в начале июня в соцсетях стали появляться фотографии поддонов с кирпичами с логотипом компании Acme Brick. Пользователи утверждали, что кирпичи были оставлены на улицах намеренно, чтобы ими могли воспользоваться участники беспорядков. Позднее директор по маркетингу Acme Brick отследил заказ и выяснил, что кирпичи заказывала ассоциация домовладельцев для ремонта забора.

Однако эта информация не остановила поток слухов о вовлеченности компании в поддержку протестующих в Соединенных Штатах. Причем на запрос Bloomberg холдинг Баффета ответить отказался.