Каракас, , 04:25 — REGNUM Президент Вененсуэлы Николас Мадуро принял участие в вируальном форуме простив расизма, собравшем выходцев из 37 стран мира, сообщает латиноамериканский телеканал TeleSUR.

«Эта встреча является продолжением инициатив, которые мы предприняли, чтобы сформулировать борьбу общественных движений, за справедливость, против расизма, колониализма, угнетения», — сказал заявил президент Венесуэлы.

Мадуро выразил соболезнования семье погибшего от рук сотрудника полиции чернокожего американца Джоржда Флойда, а также передал слова солидарности протестующим против расизма в США.

«Мы сопровождаем борьбу американского народа за равенство, против полицейских репрессий, — заявил венесуэльский лидер. — …Это борьба за лучшее общество, …это глобальная борьба».

Напомним, массовые протесты против расизма и полицейского насилия начались в США после убийства чернокожего Джорджа Флойда. Протесты быстро распространились по территории страны и вышли за ее пределы. Масштабные акции солидарности прошли в странах Европы, Австралии.