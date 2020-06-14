Атланта, США, , 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.

Как стало известно, 27-летний Рейшард Брукс уснул в своем автомобиле у ресторана, в связи с чем остальные клиенты заведения вынуждены были объезжать его. Прибывшие на место полицейские предложили мужчине пройти экспресс-тест на содержание алкоголя, однако Брукс отказался. Мужчина отказался подчиниться полицейским, пытавшимся его задержать, вырвал из рук офицера электрошокер и попытался убежать, однако был смертельно ранен тремя выстрелами.

Инцидент, видео которого оперативно появилось в сети, прокомментировала мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс: «Я не верю, что это было оправданным применением смертельного оружия».

Глава полиции Шилдс заявила, что уходит со своего поста «с чувством глубокой любви к этому городу и к этому департаменту».

Как сообщало ИА REGNUM, США охватили массовые акции против полицейского насилия и расовой дискриминации. Народное негодование постоянно подкрепляется новыми инцидентами, видеосвидетельства которых стремительно распространяются в медиа-пространстве.