Абуджа, , 02:43 — REGNUM Исламисты атаковали Монгуно в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает Reuters.

Сообщается, что группа исламистов, вооруженных тяжелым вооружением атаковали населенный пункт Монгуно, где базируется ряд международных неправительственных организаций. В результате атаки были убиты 20 военнослужащих нигерийской армии, а также 40 мирных жителей. Также ранения получили сотни человек.

Также боевики подожгли гуманитарный центр Организации Объединенных Наций и полицейский участок. Кроме того, террористы распространили листовки, в которых призывали жителей региона не оказывать содействие властям или международных организациям.

Пока официальной информации по нападению не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня террористы из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали деревню Фадума Колорам на северо-востоке Нигерии. В результате атаки были убиты 69 мирных жителей, а также угнан скот.

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