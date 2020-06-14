Лондон, , 01:30 — REGNUM Более сотни человек были задержаны на улицах Лондона в ходе проведения крайне правыми активистами контракции в ответ на уличную активность борцов с расизмом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление лондонской полиции.

Как следует из видеосвидетельств протестов, опубликованных местными телекомпаниями, протестующие в центре британской столицы бросали камни и бутылки в офицеров полиции, использовали дымовые шашки и устраивали драки с другими участниками уличных акций.

«Были случаи насилия, направленные против наших офицеров. Это совершенно неприемлемо, и я осуждаю вовлеченных в это людей», — заявил начальник отдела полиции Бас Джавид.

За насильственные действия, нападения на офицеров и хранение оружия полицейские Лондона арестовали более сотни человек. В ходя протестных акций шесть офицеров полиции получили легкие ранения.

Власти столицы Великобритании пытались развести во времени участников антирасистских акций и выступления противостоящих им крайне правых активистов, перенеся митинг движения Black Lives Matter с субботы на пятницу. Однако столкновений между протестующими избежать не удалось.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, со словами осуждения в адрес уличного бандитизма и агрессии в адрес правоохранителей выступил глава британского правительства Борис Джонсон.

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