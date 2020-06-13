Кишинёв, , 22:48 — REGNUM Прокуратура Молдавии передаст Соединенным Штатам материалы для экстрадиции предпринимателя Владимира Плахотнюка, обвиняемого в хищении из банковской системы страны €1 млрд. Об этом 13 июня сообщается в заявлении генеральной прокуратуры страны.

Владимир Плахотнюк Pdm.md

«Апелляционная палата отклонила запрос адвокатов Плахотнюка и оставила в силе решение суда, выдавшего ордер не его арест», — говорится в заявлении.

Также в прокуратуре подчеркнули, что в США будут переданы все материалы по указанному делу, необходимые для экстрадиции Плахотнюка.

Напомним, в ноябре Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу об организации преступного сообщества, виновного в хищении 37 млрд рублей и выводе данных средств из России.

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