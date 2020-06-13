Москва, , 21:37 — REGNUM Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев подверг сомнению слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты завершают «эру бесконечных войн» и больше не будут решать давние конфликты в других странах. Об этом 13 июня он написал в своем Telegram-канале.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обычно после таких заявлений и начинается…», ― прокомментировал телеведущий новость о заявлении американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп во время выступления пред выпускниками военной академии Вест Пойнт заявил, что Соединенные Штаты заканчивают «эру бесконечных войн» и больше не будут разрешать «древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

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