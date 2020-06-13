Триполи, , 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт. Об этом 13 июня сообщает Al Arabia со ссылкой на источник.

В настоящее время город контролируется вооруженными силами Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.

По утверждению источника, военных ПНС будут поддерживать турецкие военнослужащие. Дата начала операции не называется.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда был убит лидер страны Муаммар Каддафи. В настоящее время борьба за власть над страной идет между ПНС и ЛНА.