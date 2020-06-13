Калуга, , 19:45 — REGNUM 13 июня в Калуге руководитель области Владислав Шапша принял участие в XXXIV конференции калужского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

Владислав Шапша возглавил калужское отделение партии «Единая Россия» Пресс-служба правительства Калужской области

В ходе конференции на основании личного заявления Виктора Бабурина было принято решение о его досрочном прекращении исполнения полномочий секретаря калужского регионального отделения. Обращаясь к однопартийцам, Виктор Бабурин отметил, что за 10 лет число калужских единороссов возросло с 17 тысяч до 22.5 тысяч человек, ряды сторонников партии пополнили около 20 тысяч калужан. Виктор Бабурин выразил признательность за совместную работу прежде всего всем секретарям первичных отделений в муниципальных образованиях. Он особо отметил деятельность Владислава Шапши, возглавлявшего эту работу в Обнинске.

Владислав Шапша возглавил калужское отделение партии «Единая Россия» Пресс-служба правительства Калужской области

Новым руководителем калужского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» был избран Владислав Шапша. Поблагодарив за оказанное доверие, он называл в числе ключевых приоритетов дальнейшей деятельности восстановление экономики и укрепление системы здравоохранения: «В это непростое время от нас ждут решений, которые сделают жизнь лучше. Многое сделано, но еще больше предстоит. Это наша с вами ответственность!». По мнению главы региона, от того, насколько убедительными будут результаты работы, будут зависеть результаты выборов в единый день голосования, который состоится 13 сентября текущего года.